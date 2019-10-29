Грізманн самовільно покинув розташування Барселони

Нападник Барселони Антуан Грізманн на вихідних літав в Нью-Йорк, щоб відвідати матч НБА між Брукліном і Нью-Йорком.

Про це повідомляє Goal.com.

Француз відвідав США не сповістивши тренерський штаб.

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"Кожен може сам вирішувати, чим йому займатися. Це і є вільний час. Нічого страшного не сталося. Але спасибі, що повідомили мені про його поїздку, я не знав", - розповів головний тренер команди Ернесто Вальверде.