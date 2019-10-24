Ла-Ліга оскаржить перенесення Ель Класіко

Ла-Ліга не згідна із рішенням Федерації футболу Іспанії, яка затвердила нову дату матчу Барселона – Реал у рамках 10-го туру чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє прес-служба Ла-Ліги.

"Ла-Ліга не поділяє рішення призначити дату матчу на 18 грудня. По-перше, тому що, гра повинна бути перенесена на найближчу вільну для обох команд дату згідно правил. Такою є 4 грудня, а не 18. Для цього існує спеціальна процедура, яку комітет не врахував.

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По-друге, немає жодної норми, згідно з якою клуби за домовленістю мають можливість встановити нову дату матчу. Було б абсурдно розділяти позицію комітету. У такому випадку, якщо обидва клуби згодні, то поєдинок можна зіграти і зовсім в останній день Ла-Ліги.

По-третє, тому що це нерозумно і незаконно. Згідно Королівському указу-закону від 2015 року, Ла-Ліга вказує дату кожного матчу з огляду на дотримання різних комерційних прав, які вона продає і організовує", - йдеться в повідомленні прес-служби Ла-Ліги.