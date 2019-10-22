Барселона заплатила Атлетіко 15 мільйонів євро у справі Грізманна

Укладено неформальну мирну угоду

Барселона і Атлетіко прийшли до неформального мирної угоди у справі Антуана Грізманн.

Про це повідомляє As.

Каталонський клуб погодився виплатити Атлетіко 15 мільйонів євро в якості компенсації за ранній початок переговорів з французом. Атлетіко не викладати в публічний доступ листування агента Грізманн з Барсою.

Варто відзначити, що Барселона також отримала потенційне право першого викупу відразу п'яти гравців Атлетіко, в тому числі Хосе Хіменеса і Сауля Ньігес. Втім, щоб Барса отримала право викупу, буде потрібно як мінімум три речі: бажання самого гравця піти з Атлетіко, що влаштовує мадридців сума і бажання продавати гравця.

Крім того, обидва клуби заперечують, що виплачена сума має відношення до справи Грізманн.

Нагадаємо, що Грізманн перейшов в Барселону за 120 мільйонів євро - такою стала його опція викупу з 1 липня. До цього вона становила 200 млн євро, саме в цей період каталонці почали переговори з гравцем.

Нагадаємо, Реал сенсаційно програв Мальорці.

Раніше, Барселона розгромила Ейбар.