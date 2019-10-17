Євген Левченко прокоментував конфлікт на НСК Олімпійський

Джерело - Чемпіон.

Бійка між Павелком та Суркісом є підтвердженням, що Україна є країною великих боксерів.

Про це розповів екс-гравець збірної України Євген Левченко у Twitter.

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"Я завжди знав, що Україна - це країна відмінних боксерів. І закулісні розбірки на Олімпійському тому підтвердження. Хто-небудь знає рахунок? І в якому раунді хто кого нокаутував?", - написав Левченко.

Я всегда знал, что Украина- это страна отличных боксёров. И закулисные разборки на Олимпийском тому подтверждение🤪 Кто-нибудь знает счёт? И в каком раунде кто кого нокаутировал?🤷🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 17 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, стала відома причина бійки між Суркісом та Павелком.