Бійка між Суркісом та Павелком: Причина ветерани АТО

Григорія Суркіса не чекали у президентські ложі НСК Олімпійського

Конфлікт президента Української асоціації футболу Андрія Павелка під час матчу кваліфікації на Євро-2020 проти Португалії із Ігорем та Григорієм Суркісом стався через ветеранів АТО.

Про це повідомляє Футбол24.

Як стало відомо, народний депутат від партії Опозиційна платформа За життя Григорій Суркіс без запрошення прийшов у президентську ложу, де перебували запрошені ветерани АТО, звільнені моряки та інші полонені Кремля.

"Побачивши Суркіса – депутата від відверто прокремлівської партії, яку очолює кум Путіна Медведчук, вони звернули на це увагу президента УАФ, який їх туди і запросив. Мовляв, або він (Суркіс) звідси піде, або ми, бо це вже перебір – лише місяць тому повернутися з полону і сидіти тут, в одній ложі, з прокремлівським депутатом.

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Андрій Павелко звернувся з відповідним проханням до Суркіса, той вперся, що й спровокувало конфлікт. Те, що Суркіс прийшов без запрошення, підтверджує – у Динамо була своя ложа на матчі, де спочатку він і перебував", - розповів очевидець конфлікту.

Нагадаємо, в УПЛ може змінитися президент.