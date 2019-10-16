Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний

Під час матчу Україна - Португалія (2:1) стався конфлікт між керівником УАФ Андрієм Павелком та братами Суркісами.

Про це керівник профспілки футболістів Олег Печорний заявив Prosports.kz.

"Павелко у нетверезому стані почав приставати до шановних людей - братів Григорія та Ігоря Суркісів, колишнього прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка. Спробував їх вигнати з VIP-ложі, але отримав гідну відповідь у морду.

Але Павелко не заспокоївся і повернувся продовжити розбирання разом з кримінальним авторитетом на прізвисько Нарик.

Зупинити конфлікт змогла тільки поліція, але інформація дійшла до президента України Володимира Зеленського. Павелку довелося дзвонити йому, виправдовуватися і вибачатися.

Тепер напевно цю неприємну історію замнуть. Але ось Ігор з Григорієм Суркіси навряд чи просто так все забудуть", - сказав Печорний.