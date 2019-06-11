Результати жеребкування попереднього раунду Ліги Європи

У Ньоні відбулося перше жеребкування наступного розіграшу Ліги Європи. Стали відомі 7 пар, переможці яких відправляться в перший кваліфікаційний раунд турніру.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Жеребкування попереднього раунду Ліги Європи:
Прогрес Нідеркорн (Люксембург) - Кардіфф Метрополітен (Уельс)
Ла-Фіоріта (Сан-Марино) - Енгордані (Андорра)
Сан-Жулія (Андорра) - Європа (Гібралтар)
Баллімена Юнайтед (Північна Ірландія) - НДІ Рунавік (Фарерські острови)
Приштина ( Косово) - Сент-Джозефс (Гібралтар)
Тре-Фіорі (Сан-Марино) - Клаксвік (Фарерські острови)
Баррі Таун (Уельс) - Кліфтонвілл (Північна Ірландія)
Перші матчі пройдуть 27 червня, матчі-відповіді - 4 липня.
Нагадаємо, що у минулому сезоні переможцем Ліги Європи стала команда Челсі. У фіналі турніру вперше зустрічалися дві англійські команди.
Джерело - УЄФА.