Результати жеребкування попереднього раунду Ліги Європи

Визначилися пари попереднього раунду Ліги Європи.

У Ньоні відбулося перше жеребкування наступного розіграшу Ліги Європи. Стали відомі 7 пар, переможці яких відправляться в перший кваліфікаційний раунд турніру.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Жеребкування попереднього раунду Ліги Європи:

Прогрес Нідеркорн (Люксембург) - Кардіфф Метрополітен (Уельс)

Ла-Фіоріта (Сан-Марино) - Енгордані (Андорра)

Сан-Жулія (Андорра) - Європа (Гібралтар)

Баллімена Юнайтед (Північна Ірландія) - НДІ Рунавік (Фарерські острови)

Приштина ( Косово) - Сент-Джозефс (Гібралтар)

Тре-Фіорі (Сан-Марино) - Клаксвік (Фарерські острови)

Баррі Таун (Уельс) - Кліфтонвілл (Північна Ірландія)

Перші матчі пройдуть 27 червня, матчі-відповіді - 4 липня.

Нагадаємо, що у минулому сезоні переможцем Ліги Європи стала команда Челсі. У фіналі турніру вперше зустрічалися дві англійські команди.

Джерело - УЄФА.