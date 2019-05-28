У середу 29 травня в Баку відбудеться фінальний поєдинок Ліги Європи між лондонськими клубами Арсеналом та Челсі.
Вже не вперше клуби з однієї країни зустрічаються у фіналі турніру. До цього 4 рази між собою зустрічалися італійці, іспанці, португальці.
Чемпіон вирішив згадати усі чемпіонські матчі, де б суперниками були команди з однієї країни. Зауважимо, що до уваги бралися лише поєдинки після 1996/97 років, коли результат почав визначатися в одному матчі.
Кубок УЄФА
Інтер — Лаціо 3:0
1997/98
Голи: 1:0 - 5 Саморано, 2:0 - 60 Санетті, 3:0 - 70 Роналдо
Севілья — Еспаньйол 2:2 (3:1 пен.)
2006/07
Голи: 1:0 - 18 Адріано, 1:1 - 28 Рієра, 2:1 - 105 Кануте, 2:2 - 115 Жонатас
Ліга Європи
Порту — Брага 1:0
2010/11
Голи: 1:0 - 44 Фалькао
Атлетіко Мадрид — Атлетік Більбао 3:0
2011/12
Голи: 1:0 - 7 Фалькао, 2:0 - 34 Фалькао, 3:0 - 85 Дієго
Джерело - Чемпіон.
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