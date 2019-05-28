У середу 29 травня в Баку відбудеться фінальний поєдинок Ліги Європи між лондонськими клубами Арсеналом та Челсі.

Вже не вперше клуби з однієї країни зустрічаються у фіналі турніру. До цього 4 рази між собою зустрічалися італійці, іспанці, португальці.

Чемпіон вирішив згадати усі чемпіонські матчі, де б суперниками були команди з однієї країни. Зауважимо, що до уваги бралися лише поєдинки після 1996/97 років, коли результат почав визначатися в одному матчі.

Кубок УЄФА

Інтер — Лаціо 3:0

1997/98

Голи: 1:0 - 5 Саморано, 2:0 - 60 Санетті, 3:0 - 70 Роналдо

Севілья — Еспаньйол 2:2 (3:1 пен.)

2006/07

Голи: 1:0 - 18 Адріано, 1:1 - 28 Рієра, 2:1 - 105 Кануте, 2:2 - 115 Жонатас

Ліга Європи

Порту — Брага 1:0

2010/11

Голи: 1:0 - 44 Фалькао

Атлетіко Мадрид — Атлетік Більбао 3:0

2011/12

Голи: 1:0 - 7 Фалькао, 2:0 - 34 Фалькао, 3:0 - 85 Дієго

Джерело - Чемпіон.

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