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Шевченко задоволений результатами збірної

Вчора 22:55 854 1
Шевченко задоволений результатами збірної

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що 4 очки в перших матчах відобру до Євро-2020 дуже хороший результат.

Про це він повідомив каналу Футбол 1.

"Які у мене можуть бути претензії до хлопців? Я бачу, наскільки вони відпрацювали, скільки чорнової роботи виконали. Трохи не вийшло зробити те, що ми планували, - це пов'язано з багатьма причинами. Але головне - це перемога", - сказав Шевченко.

  Важливо: Збірна України переграла Люксембург у кваліфікації до Євро-2020

"Якби мені раніше сказали, що у нас навесні буде чотири очки, то я із задоволенням погодився б. Важкий матч у Португалії, тут - ще важче. Березень - складний місяць для нас", - підсумував фахівець.

Нагадаємо, Люксембург вимагає зарахувати Україні технічну поразку.

Також, Федерація футболу Португалії збирається оскаржити натуралізацію футболіста, яка на їхню думку відбулася з порушеннями. Однак юристи пояснили, що натуралізація Мораеса була законною.

Джерело - footballua.

#Шевченко, #Євро-2020
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