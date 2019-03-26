Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що 4 очки в перших матчах відобру до Євро-2020 дуже хороший результат.
Про це він повідомив каналу Футбол 1.
"Які у мене можуть бути претензії до хлопців? Я бачу, наскільки вони відпрацювали, скільки чорнової роботи виконали. Трохи не вийшло зробити те, що ми планували, - це пов'язано з багатьма причинами. Але головне - це перемога", - сказав Шевченко.
Важливо: Збірна України переграла Люксембург у кваліфікації до Євро-2020
"Якби мені раніше сказали, що у нас навесні буде чотири очки, то я із задоволенням погодився б. Важкий матч у Португалії, тут - ще важче. Березень - складний місяць для нас", - підсумував фахівець.
Нагадаємо, Люксембург вимагає зарахувати Україні технічну поразку.
Також, Федерація футболу Португалії збирається оскаржити натуралізацію футболіста, яка на їхню думку відбулася з порушеннями. Однак юристи пояснили, що натуралізація Мораеса була законною.
Джерело - footballua.