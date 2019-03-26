Футболіст не порушив правила отримання громадянства

Бразилець Жуніор Мораес після отримання громадянства України провів два матчі за національну збірну, а Федерація футболу Португалії збирається оскаржити натуралізацію футболіста, яка на їхню думку відбулася з порушеннями.

Спортивні юристи пояснили, чому претензії португальців безпідставні:

- в Україні безперервним роком проживання вважається перебування на території країни 183 дні на рік;

- спортсмени в Україні отримують громадянство за особливою процедурою, в якій неважливо, скільки днів прожито в році;

- кількість років, безперервно прожитих в країні, важливо тільки для отримання "футбольного громадянства ФІФА";

- при визначенні кількості років, безперервно прожитих в країні, для громадянства ФІФА включаються норми місцевого законодавства;

- коли Мораес виступав в Китаї в оренді, він сумарно провів в тому році понад 183 днів на території України, а значить порушення не було.

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Таким чином, норма внутрішнього законодавства України дозволяє сказати про те, що гравець прожив на території країни 5 років і більше, а значить має право на зміну "футбольного громадянства ФІФА".

Нагадаємо, Роналду розкритикував суддів матчу Португалія - Сербія.

Джерело - UA-football.