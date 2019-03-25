Збірна України переграла Люксембург у кваліфікації до Євро-2020

Збірна України на останніх секундах перемогла Люксембург у матчі 2-го туру відбіркового турніру до Євро-2020
Рахунок в поєдинку на 34-й хвилині відкрили господарі поля. Простріл з правого флангу замкнув Тюрпель.
Але українці уже через чотири хвилини вирівняли ситуацію. Зінченко виконав шедевральний закид на Циганкова, той прийняв м'яч на груди і проштовхнув його повз голкіпера.
Останнє ж слово було за гравцем збірної Люксембургу. М'яч у власні ворота на останніх секундах поєдинку забив Родрігес, чим приніс перемогу збірній України, а з нею і перше місце в групі.
Актуально: Люксембург - Україна 1:2. Як це було
Євро-2020
Кваліфікація
Група В. Другий тур
25 березня
Люксембург - Україна 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 34 Турпель, 1:1 - 40 Циганков 1:2 - 90+3 Родрігес, автогол.
Також: Люксембург - Україна 1:2. Відео голів
Люксембург: Моріс, Карлсон, Мальже, Шано, Янс, Баррейро, Мартинс Перейра, Тілль (Бенсі, 74), Тілль (Муч, 90), Родрігес, Турпель.
Україна: П'ятов, Бурда, Матвієнко, Миколенко, Бутко (Караваєв, 79; Буяльский, 87), Коноплянка, Циганков, Зінченко, Маліновский, Безус (Яремчук, 64), Мораес.
Попередження:
Баррейро (45), Бурда (48), Шано (51), Мальже (62), Бутко (63), Карлсон (90).
Джерело - Чемпіон.