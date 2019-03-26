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Люксембург вимагає зарахувати Україні технічну поразку

Сьогодні 17:17 948 1
Федерація футболу Люксембургу подасть протест в УЄФА
Люксембург вимагає зарахувати Україні технічну поразку

Федерація футболу Люксембургу подасть в УЄФА протест проти використання Україною нападника Жуніора Мораеса.

  Актаульно: Збірна України переграла Люксембург у кваліфікації до Євро-2020

Про це повідомляє Maisfutebol.

Причиною протесту є недотримання необхідних критеріїв для гри за збірну України в якості натуралізованого спортсмена.

 "Ми збираємося направити протест в УЄФА сьогодні. У нас є крайній термін 24 години після закінчення гри, але ми це зробимо вже. Ми не будемо чекати ", - повідомив генеральний секретар федерації футболу Люксембургу Жоель Вольф.

Нагадаємо, Федерація футболу Португалії збирається оскаржити натуралізацію футболіста, яка на їхню думку відбулася з порушеннями. Однак юристи пояснили, що натуралізація Мораеса була законною.

Раніше Роналду розкритикував суддів матчу Португалія - Сербія.

Джерело - sport.ua.

#збірна України, #збірна Люксембургу, #Мораес, #Євро-2020
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