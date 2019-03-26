Україні загрожує дві технічні поразки

Нападник Шахтаря і збірної України Жуніор Мораес не відповідає критеріям натуралізованого спортсмена, оскільки не має п'яти років безперервного життя в Україні.

Про це повідомляє португальське видання MaisFutebol.

З відповідним запитом до ФІФА звернувся представник Федерації футболу Португалії. У документі стверджується, що Мораес провів на території України не п'ять років, як вимагають норми міжнародної федерації, а чотири роки та вісім місяців, оскільки грав на правах оренди в китайському клубі Тяньцзінь Теда, де відповідно і проживав. Таким чином, у форварда немає п'яти безперервних років проживання в країні натуралізації.

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Якщо ця обставина буде доведена, то навіть попри громадянство, яке Мораес отримав, згідно з Указом Президента України, національна збірна України отримає дві технічні поразки в матчах відбіркового турніру Євро-2020, в яких брав участь Мораес: проти збірної Португалії та Люксембургу.

Джерело - dynamo.kiev.ua.