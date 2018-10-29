Колишньому тренеру Динамо дали випробувальний термін в Спартаку

Раулю Ріанчо може стати повноцінним головним тренером московського Спартака.
Про це повідомляє Спорт Бізнес.
"Ріанчо після нічиєї з Рейнджерс робив акцент на команді та гравцях. Сьогодні йому важливо заслужити їхню довіру, а не керівництва або журналістів.
За нашою інформацією, Раулю дали 4 матчі, щоб проявити себе в клубі та утриматися", – йдеться в джерелі.
Нагадаємо, з 2014 по 2016 роки Ріанчо був помічником Сергія Реброва в київському Динамо, а з 2016 по 2018 – Андрія Шевченка в збірній України.
Раніше, Ріанчо прокоментував своє призначення тренером Спартака.
Джерело - football24.ua.