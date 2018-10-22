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Ріанчо вперше прокоментував своє призначення в Спартаку

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Ріанчо вперше прокоментував своє призначення в Спартаку

Виконувач обов'язки головного тренера московського Спартака Рауль Ріанчо прокоментував своє призначення на нову посаду в клубі.

Його слова цитує Xsport.

"У мене поки немає ніяких емоцій. Я продовжу працювати з тією ж інтенсивністю, але з ще більшою відповідальністю. Я завжди вважав, що найважливіше — футболісти. Ми, тренери, тут, щоб допомагати гравцям подолати складності: фізичні, технічні, тактичні та психологічні", — сказав Ріанчо.

Нагадаємо, московський клуб звільнив італійця Массімо Карреру і призначив Ріанчо на пост головного тренера.

Джерело - Xsport.

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