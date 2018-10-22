Ріанчо вперше прокоментував своє призначення в Спартаку

Виконувач обов'язки головного тренера московського Спартака Рауль Ріанчо прокоментував своє призначення на нову посаду в клубі.

Його слова цитує Xsport.

"У мене поки немає ніяких емоцій. Я продовжу працювати з тією ж інтенсивністю, але з ще більшою відповідальністю. Я завжди вважав, що найважливіше — футболісти. Ми, тренери, тут, щоб допомагати гравцям подолати складності: фізичні, технічні, тактичні та психологічні", — сказав Ріанчо.