Колишній тренер київського Динамо очолив Спартак

Головний тренер московського Спартака Массімо Каррера залишив свій пост. Виконувати обов'язки головного тренера буде Рауль Ріанчо.
Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті клубу.
"Рада директорів ФК Спартак-Москва прийняв рішення звільнити Массімо Карреру з посади головного тренера клубу.
Виконуючим обов'язки головного тренера призначений Рауль Ріанчо ", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, Ріанчо увійшов до тренерського штабу Спартака на початку червня цього року.
Раніше, Рауль Ріанчо залишив тренерський штаб Андрія Шевченка у збірній України.
Джерело - spartak.