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Челсі - Ліверпуль: де дивитися центральний матч 7-го туру АПЛ

Сьогодні 13:27 709 0
Челсі - Ліверпуль: де дивитися центральний матч 7-го туру АПЛ

Центральним матчем 7-го туру англійської Прем'єр- ліги є поєдинок Челсі - Ліверпуль.

Три неповних дня пройшло з моменту останньої зустрічі Ліверпуля і Челсі. Для команди Клоппа той матч закінчився несподіваним фіаско. Більшу частину ігрового часу "червоні" все тримали під своїм повним контролем, але "синім" вистачило і двох з половиною моментів, щоб вирвати перемогу.

Для мерсисайдців неприємний навіть не сам виліт з Кубка Ліги, тепер вони зі спокійною душею можуть зосередитися на чемпіонаті і єврокубках, але факт першої в сезоні поразки може негативно позначитися на Ліверпулі. Взяти реванш за нещодавню невдачу справа принципу для Юргена Клоппа.

В Україні поєдинок транслюватиме телеканал Футбол 2.

Також матч покаже відеоресурс OLL.TV (Увага! Трансляція платна.)

Початок матчу о 19:30 за Києвом.

Нагадаємо, Челсі здобув вольову перемогу над Ліверпулем у Кубку ліги.

Також, Абрамович визначився з ціною, за яку хоче продати Челсі.

Джерело - Чемпіон.

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