Російський бізнесмен Роман Абрамович має намір продати свій лондонський клуб Челсі за $3,9 млрд
Про це інформує Bloomberg Businessweek.
Як свідчать джерела видання, Абрамович не погодився на ціну в $2,68 млрд, яку запропонував за клуб британський бізнесмен Джим Реткліфф.
Раніше також було відомо, що Челсі "заморозив" всі роботи з проектування нового стадіону. Його вартість оцінювалася в 1, 33 мільярди доларів. Газета TheTimes вказала, що ініціатором припинення проекту став сам Абрамович: йому відмовили у продовженні інвестиційної візи.
Нагадаємо, Абрамович продасть Челсі через Путіна.
Джерело - КП.