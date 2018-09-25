Абрамович визначився з ціною, за яку хоче продати Челсі

Російський бізнесмен Роман Абрамович має намір продати свій лондонський клуб Челсі за $3,9 млрд

Про це інформує Bloomberg Businessweek.

Як свідчать джерела видання, Абрамович не погодився на ціну в $2,68 млрд, яку запропонував за клуб британський бізнесмен Джим Реткліфф.

Раніше також було відомо, що Челсі "заморозив" всі роботи з проектування нового стадіону. Його вартість оцінювалася в 1, 33 мільярди доларів. Газета TheTimes вказала, що ініціатором припинення проекту став сам Абрамович: йому відмовили у продовженні інвестиційної візи.

Нагадаємо, Абрамович продасть Челсі через Путіна.

Джерело - КП.