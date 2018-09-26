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Челсі здобув вольову перемогу над Ліверпулем у Кубку ліги

Вчора 23:57 282 0
Челсі здобув вольову перемогу над Ліверпулем у Кубку ліги

У 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Челсі переміг Ліверпуль.

Обидві команди виставили на гру напіврезервні склади. На 58-й хвилині Ліверпуль ударом боковими ножицями вивів вперед Дані Старрідж. 

Челсі виявив характер та вирвав перемогу наприкінці матчу, завдяки Едену Азару, який вийшов на зімну. На 79-й хвилині бельгієць асистував зі штрафного Емерсону, який зрівняв рахунок. А на 85-й хвилині Азар приніс Челсі перемогу. 

Кубок англійської ліги

1/16 фіналу

26 вересня

Ліверпуль - Челсі 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Старрідж, 1:1 - 79 Емерсон, 1:2 - 85 Азар

Нагадаємо, у іншому матчі 1/16 фіналу Кубка Ліги Вест Гем забив вісім голів у ворота Маклсфілда

Раніше, на цій стадії турніру Манчестер Юнайтед сенсаційно поступився Дербі Каунті

Джерело - Чемпіон.

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