Челсі здобув вольову перемогу над Ліверпулем у Кубку ліги

У 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Челсі переміг Ліверпуль.

Обидві команди виставили на гру напіврезервні склади. На 58-й хвилині Ліверпуль ударом боковими ножицями вивів вперед Дані Старрідж.

Челсі виявив характер та вирвав перемогу наприкінці матчу, завдяки Едену Азару, який вийшов на зімну. На 79-й хвилині бельгієць асистував зі штрафного Емерсону, який зрівняв рахунок. А на 85-й хвилині Азар приніс Челсі перемогу.

Кубок англійської ліги

1/16 фіналу

26 вересня

Ліверпуль - Челсі 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Старрідж, 1:1 - 79 Емерсон, 1:2 - 85 Азар

Нагадаємо, у іншому матчі 1/16 фіналу Кубка Ліги Вест Гем забив вісім голів у ворота Маклсфілда.

Раніше, на цій стадії турніру Манчестер Юнайтед сенсаційно поступився Дербі Каунті.

Джерело - Чемпіон.