Челсі здобув вольову перемогу над Ліверпулем у Кубку ліги

У 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Челсі переміг Ліверпуль.
Обидві команди виставили на гру напіврезервні склади. На 58-й хвилині Ліверпуль ударом боковими ножицями вивів вперед Дані Старрідж.
Челсі виявив характер та вирвав перемогу наприкінці матчу, завдяки Едену Азару, який вийшов на зімну. На 79-й хвилині бельгієць асистував зі штрафного Емерсону, який зрівняв рахунок. А на 85-й хвилині Азар приніс Челсі перемогу.
Кубок англійської ліги
1/16 фіналу
26 вересня
Ліверпуль - Челсі 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Старрідж, 1:1 - 79 Емерсон, 1:2 - 85 Азар
Нагадаємо, у іншому матчі 1/16 фіналу Кубка Ліги Вест Гем забив вісім голів у ворота Маклсфілда.
Раніше, на цій стадії турніру Манчестер Юнайтед сенсаційно поступився Дербі Каунті.
Джерело - Чемпіон.