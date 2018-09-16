Найкращі голи вихідних, від Ярмоленка до Ібрагімовича. ВІДЕО

За цей уїкенд відбулося чимало цікавих матчів, а також було забито купа крутих голів.

Златан Ібрагімович зміг забити свій 500-ий гол у своєму фірмовому стилі.

Дебютним голом в АПЛ відзначився Андрій Ярмоленко.

Також, свій дебютний гол забив легендарний Самюель Ето'о, та ще який, п'ятою.

Звісно неможна забувати про Кріштіану Роналду. І якщо дебютний гол КріРо був випадковим, то другий вже був забитий на класі.

Не могло обійтися і без курйозних голів. На цей раз посмішив голкіпер з чемпіонату Болгарії, який оформив безглуздий автогол.

Найважливішим та найпринциповішим став гол Федеріко Дімарко у ворота Інтера. Нагадаємо, Дімарко є вихованцем міланського клубу, але в суботу Фредеріко потужним ударом приніс новій команді сенсаційну перемогу.

Ще один гарматний постріл вдався гравцю третьої польської ліги.

Класний гол вдався Павлу Мамаєву з Краснодара. Не часто в сильних чемпіонатах вдається забити гол рабоною.

Одним з найкращих голів УПЛ вдалося забити Сергію Сидорчуку у ворота Зорі. Сергію вдалося забити не тільки гарний, а й важливий гол, який приніс його команді нічию.

Ну і найкращий гол для усіх українських вболівальників забив Андрій Ярмоленко. Його другий гол у ворота Евертон видався дуже яскравим і важливим, як для Андрія так і для його команди.

Джерело - champion.com.ua.