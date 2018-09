Ібрагімович забив 500 гол за кар’єру. ВІДЕО

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович забив свій 500 м’яч у кар’єрі.

Ібрагімович відзначився у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Торонто, у якому його команда поступилася 3:5. Наприкінці першого тайму 36-річний швед замкнув навіс ударом з розвороту.

Ібрагімович став третім з діючих футболістів, який досягнув позначки у 500 голів. Раніше це зробили Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі.

ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv