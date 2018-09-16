Ібрагімович забив 500 гол за кар’єру. ВІДЕО

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович забив свій 500 м’яч у кар’єрі.
Ібрагімович відзначився у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Торонто, у якому його команда поступилася 3:5. Наприкінці першого тайму 36-річний швед замкнув навіс ударом з розвороту.
Ібрагімович став третім з діючих футболістів, який досягнув позначки у 500 голів. Раніше це зробили Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі.
ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv— LA Galaxy (@LAGalaxy) 16 вересня 2018 р.
Нагадаємо, Ібрагімович назвав причини свого переходу із Манчестер Юнайтед до Лос-Анджелес Гелаксі.
Раніше, Ібрагімович оформив свій переший хет-трик за Лос-Анджелес Гелаксі.
Джерело - Чемпіон.