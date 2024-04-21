Головне
Ферстаппен виграв перший за 5 років Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:53 1051
Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:56 1281
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні
Сьогодні 08:20 13902
Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку
Сьогодні 06:40 15574
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк — Рибакіна
Сьогодні 03:30 945 2
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:07 19258
Прометей у непростому поєдинку захистив титул чемпіона ЛЕБЛ
Вчора 21:43 5315 1
Ман Сіті вирвав перемогу над Челсі Мудрика та став першим фіналістом Кубку Англії
Вчора 21:18 593
"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті
Вчора 21:12 1191 1
Ворскла поступилася Колосу у 25 турі УПЛ
Вчора 20:13 342
Прямі трансляції
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 04:02 514
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 03:17 506
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 02:20 344
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Вчора 19:04 981
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 11:11 534

Офіційно затверджено дату титульного бою Гвоздика проти Бенавідеса

Сьогодні 11:28 189 0
Офіційно затверджено дату титульного бою Гвоздика проти Бенавідеса
Getty Images
#Олександр Гвоздик, #Давид Бенавідес

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) проведе бій проти американця Давида Бенавідес (28-0, 24 КО) 15 червня у Лас-Вегасі.

Про це повідомляє промоутерська компанія Premier Boxing Champions.

Боксери змагатимуться за титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі. Зазначимо, що головною подією цього вечора боксу буде бій Джервонти Девіса проти Френка Мартіна, а поєдинок Гвоздика з Бенавідесом буде другим за значенням.

У своєму останньому поєдинку український боксер здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом, а Бенавідес у листопаді 2023-го захистив свій титул у бою проти ексчемпіона Деметріуса Андраде.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку 15574
Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті 9952 1
16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 10917 2
6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 13884 2
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги 19258
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні 13902
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23855
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362785 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108812
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21577 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11114 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360312