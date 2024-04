Офіційно затверджено дату титульного бою Гвоздика проти Бенавідеса

Український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) проведе бій проти американця Давида Бенавідес (28-0, 24 КО) 15 червня у Лас-Вегасі.

Про це повідомляє промоутерська компанія Premier Boxing Champions.

🚨 Gervonta "Tank" Davis and David ‘The Monster’ Benavidez return to the ring June 15 on PBC PPV on Prime Video. 🚨



Gervonta Davis faces off against the undefeated @TheGhost_2016 and @benavidez300 takes on Ukranian powerhouse @AlexandrGvozdyk. #DavisMartin #BenavidezGvozdyk pic.twitter.com/6Fx6MYBy7Q