Головне
Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло
Сьогодні 08:19 1047
Калініна обіграла 8-у ракетку світу Вондроушову на старті турніру в Пекіні
Сьогодні 09:50 52
Росіянин Гассієв поступився Валліну роздільним рішенням суддів
Сьогодні 09:30 144
Збірна України поступилася Кубі на старті кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:44 553
Канело впевнено переміг Чарло рішенням суддів
Сьогодні 08:35 228
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 2315 1
Шахтар може звільнити ван Леувена
Вчора 22:37 1177
Тоттенгем дотиснув Ліверпуль, Манчестер Сіті поступився Вулвергемптону: результати 7 туру АПЛ
Вчора 21:38 1044
Зоря зіграла внічию із Чорноморцем у 9 турі УПЛ
Вчора 20:55 327
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО
Вчора 20:11 2483
Прямі трансляції

Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло

Бій завершився у другому раунді
Сьогодні 08:19 1047 0
Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло
Фото: Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Олександр Гвоздик, #Джермелл Чарло

Джерело - Чемпіон.

Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом (28-4, 22 КО).

Український боксер нокаутував суперника в другому раунді. Олександр відправив суперника у нокдаун, той піднявся, але рефері зупинив бій.

Поєдинок відбувся у андеркарді бою Джермелл Чарло – Сауль Альварес.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кличко: Я не готовий померти за країну, я готовий жити за країну Кличко: Я не готовий померти за країну, я готовий жити за країну 2008
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО 2483
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення 1835
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО 3570
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги 2315 1
Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні 1872
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 30555
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3584
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 118990
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108976 4
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89543 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 23269 1