Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло

Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом (28-4, 22 КО).

Український боксер нокаутував суперника в другому раунді. Олександр відправив суперника у нокдаун, той піднявся, але рефері зупинив бій.

WHAT A START 👀



Oleksandr Gvozdyk sits down Rodrigues with a right hook to earn the 2nd round TKO victory in our #CaneloCharlo prelims opener 💪



Stream: https://t.co/dJMSU4lOQY pic.twitter.com/QoOgrD1WxH