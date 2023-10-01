Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло

Джерело - Чемпіон.
Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом (28-4, 22 КО).
Український боксер нокаутував суперника в другому раунді. Олександр відправив суперника у нокдаун, той піднявся, але рефері зупинив бій.
WHAT A START 👀— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 30, 2023
Oleksandr Gvozdyk sits down Rodrigues with a right hook to earn the 2nd round TKO victory in our #CaneloCharlo prelims opener 💪
Stream: https://t.co/dJMSU4lOQY pic.twitter.com/QoOgrD1WxH
Поєдинок відбувся у андеркарді бою Джермелл Чарло – Сауль Альварес.
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