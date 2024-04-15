Головне
"Мої герої — всі 60 тисяч жінок у ЗСУ": перша українка на Евересті піднялась на Аннапурну
Сьогодні 06:30 471
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44
Сьогодні 16:00 140
Українці завоювали 12 медалей на міжнародному кваліфікаційному турнірі в Ейндховені
Сьогодні 13:24 157
Макрон прагне встановити олімпійське перемир’я на час Ігор-2024
Сьогодні 13:00 248
Рейтинг ATP: Сачко і Марченко покращили власні позиції
Сьогодні 11:40 98287
Рейтинг WTA: Цуренко піднялась у загальному заліку, а Світоліна залишилася на попередній позиції
Сьогодні 11:20 396753 12
Без компромісів і шансів для суперника: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,21
Сьогодні 11:05 232
Баєр вперше в історії став чемпіоном Німеччини
Вчора 20:20 1597
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу
Вчора 20:06 21528 3
Карпати здолали Лівий берег, а Інгулець – Епіцентр: огляд матчів Першої ліги
Вчора 19:20 756
Блоги
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Максим Розенко
Сьогодні 16:38 12779
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44 Максим Салівон
Сьогодні 16:00 130
Без компромісів і шансів для суперника: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,21
Без компромісів і шансів для суперника: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,21 Максим Салівон
Сьогодні 11:05 231
Cage Warriors 171: від Великої Британії до України
Cage Warriors 171: від Великої Британії до України Максим Розенко
Сьогодні 10:05 176
"Мої герої — всі 60 тисяч жінок у ЗСУ": перша українка на Евересті піднялась на Аннапурну
"Мої герої — всі 60 тисяч жінок у ЗСУ": перша українка на Евересті піднялась на Аннапурну Максим Розенко
Сьогодні 06:30 469
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу Андрій Твердохліб
Вчора 20:06 21525 3
Карпати здолали Лівий берег, а Інгулець – Епіцентр: огляд матчів Першої ліги
Карпати здолали Лівий берег, а Інгулець – Епіцентр: огляд матчів Першої ліги Віктор Слюсаренко
Вчора 19:20 753
Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг Андрій Зуєв
Вчора 11:55 977 1
Мовний скандал із Сапроновим як квінтесенція українського суспільства
Мовний скандал із Сапроновим як квінтесенція українського суспільства Андрій Твердохліб
13.04.2024 21:20 4423 1
Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги
Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги Андрій Дунець
13.04.2024 15:48 16615 2
Важкий іспит для Шовковського, турнірний аперитив для Шахтаря: головні інтриги 24 туру УПЛ
Важкий іспит для Шовковського, турнірний аперитив для Шахтаря: головні інтриги 24 туру УПЛ Максим Салівон
13.04.2024 09:47 1393
"У більшості боїв не знав, який у мене буде гонорар". Ексчемпіон світу з боксу зробив несподіване зізнання
"У більшості боїв не знав, який у мене буде гонорар". Ексчемпіон світу з боксу зробив несподіване зізнання Максим Розенко
12.04.2024 13:26 1559
На заміну в 16 років: чому тінейджери часто дебютують в УПЛ проти грандів
На заміну в 16 років: чому тінейджери часто дебютують в УПЛ проти грандів Дмитро Климчук
12.04.2024 11:45 536
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі Максим Розенко
12.04.2024 10:20 12233 4
ВІП-квитки на матчі збірної України на Євро-2024 коштують понад 50 тисяч гривень
ВІП-квитки на матчі збірної України на Євро-2024 коштують понад 50 тисяч гривень Максим Розенко
11.04.2024 17:02 1125
Мудрика продають в Арсенал, Лунін помиляється, а Миколенко зміцнює позиції: як там наші зіграли
Мудрика продають в Арсенал, Лунін помиляється, а Миколенко зміцнює позиції: як там наші зіграли Максим Салівон
11.04.2024 16:11 1592
Здалася їм та оборона, або Як українці вирішували долю головного єврокубка: 6 висновків після перших матчів 1/4 ЛЧ
Здалася їм та оборона, або Як українці вирішували долю головного єврокубка: 6 висновків після перших матчів 1/4 ЛЧ Максим Салівон
11.04.2024 13:15 561
Чемпіон Європи з боксу працює охоронцем у школі, його зміна триває 12 годин
Чемпіон Європи з боксу працює охоронцем у школі, його зміна триває 12 годин Максим Розенко
11.04.2024 11:50 1862
Матч під звуки вибухів і польоту ракет: суворі реалії аматорського футболу Харкова
Матч під звуки вибухів і польоту ракет: суворі реалії аматорського футболу Харкова Андрій Дунець
10.04.2024 20:50 10736 2
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло Андрій Дунець
10.04.2024 17:56 36614 6
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 612
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 789
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 356
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 917
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1090

Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі

Колишній чемпіон світу зізнався, що мріяв саме про такі виклики, коли повернувся в ринг.
Сьогодні 16:38 Максим Розенко 12790 0
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик, #Олександр Гвоздик, #Давид Бенавідес

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик, якому 15 квітня виповнюється 37 років, дещо несподівано отримав шанс повернути собі чемпіонський титул. Вже 22 червня українець зустрінеться з непереможним американцем, справжньою зіркою суперсередньої ваги (до 76,2 кг) Давидом Бенавідесом.

Бій відбудеться в андеркарті мегафайту Джервонта Девіс - Френк Мартін, на кону буде стояти титул тимчасового чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради) в напівважкій вазі (до 79,4 кг). Переможець зможе претендувати на повноцінний титул цієї організації, яким зараз володіє боксер із чеченським корінням Артур Бетербієв. Бетербієв народився в Росії, але давно проживає в Канаді, має канадський паспорт, що дозволяє йому обходити обмеження, які WBC наклала на росіян ще на початку повномасштабної війни в Україні. 

Чемпіон розпитав Гвоздика про майбутній бій, поточний стан сільськогосподарського бізнесу на Харківщині та різну поведінку під час війни, яку обрали його колишні колеги по олімпійській збірній України - Усик і Ломаченко.     

– Олександре, 22 червня ви вийдете в ринг у чемпіонському бою проти грізного американського нокаутера Давіда Бенавідеса, який виграв всі 28 боїв на професійному рингу, причому 24 з них - достроково. Коли взагалі виник цей варіант і хто був його ініціатором? Відразу погодилися на цей, безумовно, небезпечний для вас поєдинок? 

– Все сталося дуже швидко. Мені зателефонував мій тренер Марко Контрерас та спитав чи цікавий такий бій. Я зрадів та одразу дав позитивну відповідь. І вже наступного ранку підписав контракт. Коли я повертався в ринг після перерви, моєю метою були саме такі виклики.

– За 2,5 місяці відразу 5 українців проведуть чемпіонські бої. Які ваші прогнози на поєдинки Ломаченко - Камбосос, Усик - Тайсон Ф’юрі та Берінчик - Наваретте?

– У кожного з нас дуже складні виклики. Я щиро бажаю успіхів усім хлопцям. Що більше українців стануть чемпіонами, то краще для нашої країни. Особливо в такий відповідальний час. 

– Коли ваше хвилювання було більшим: вранці 24 лютого 2022 року чи коли виходили в ринг під час чемпіонських боїв? 

– Я відчуваю хвилювання перед кожним своїм боєм незалежно від суперника. Але порівняти мої відчуття 24 лютого 2022 року з цим не можу. Це геть інше… Бій у ринзі, це мій особистий бій із суперником. А війна - це горе для всієї країни. Це неможливо порівнювати.

– У вас багато друзів та знайомих на війні? Втратили когось із них? 

– Тренера з боксу Сергія Джунківського розстріляли в Ірпені у його боксерському залі ще на початку війни. З Віталієм Меріновим, який був майстром спорту з боксу та чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу, ми зустрічалися в рингу під час чемпіонатів України. Віталій загинув на Луганщині в березні минулого року. Втрату кожного військового або цивільного українця на цій війні можна порівняти з утратою друга. Зараз у нас у всіх спільний ворог.

– Як оцінюєте поведінку українських боксерів-професіоналів під час війни? Здивувалися, що Усик і Ломаченко демонструють зовсім різні меседжі своєї численній армії фанів?

– Кожен обирає таку поведінку, яка йому ближча. Або зручніша.

– З початком повномасштабної агресії була помітною ваша волонтерська робота - разом із партнерами передали для ЗСУ багато автомобілів та амуніції. Для когось така ваша активність виглядала неочікуваною…

– Так, беру активну участь у діяльності ГО "Важливі Дії" з моїми однодумцями. У поточному році продовжуємо допомагати нашим військовим. Для мене все зрозуміло. В моїй країні війна. І я чим можу, тим їй і допомагаю.   

– Під час паузи в активній боксерській кар’єрі ви активно почали розбудовувати свій бізнес в Україні, на рідній Слобожанщині. Яка з ним ситуація зараз?  

– Я маю активи сільськогосподарських підприємств на Харківщині. У звʼязку з бойовими діями аграрний сектор постраждав дуже сильно. Але ми все одно стараємося адаптуватися до викликів сьогодення. З партнерами ухвалили рішення створити компанію з гуманітарного розмінування.

Максим Розенко, Чемпіон

Уперше матеріал був опублікований у березні 2024 року

"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначились пари плей-ін НБА Визначились пари плей-ін НБА 8423
Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу 5307
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу 21528 3
Рейтинг ATP: Сачко і Марченко покращили власні позиції Рейтинг ATP: Сачко і Марченко покращили власні позиції 98287
Збірна України U-18 поступилася Іспанії у кваліфікації Євро-2024 Збірна України U-18 поступилася Іспанії у кваліфікації Євро-2024 8021
Рейтинг WTA: Цуренко піднялась у загальному заліку, а Світоліна залишилася на попередній позиції Рейтинг WTA: Цуренко піднялась у загальному заліку, а Світоліна залишилася на попередній позиції 396753 12
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138172 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16671 2
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23677
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26154
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 107270
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339836 9