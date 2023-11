Бенавідес технічним нокаутом переміг Андраде в бою за титул тимчасового чемпіона WBC

Володар тимчасового поясу WBC у другій середній вазі Давид Бенавідес (28-0, 24 КО) захистив свій титул у бою проти ексчемпіона Деметріуса Андраде (32-1, 19 КО).

У кінці 4-го раунду Андраде побував у нокдауні, а після 6-го кут Деметріуса відмовився продовжувати бій.

David Benavidez picks up the win with a sixth-round stoppage of previously unbeaten Demetrius Andrade 😤 #BenavidezAndrade pic.twitter.com/gw4mEf4fw7