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Бенавідес технічним нокаутом переміг Андраде в бою за титул тимчасового чемпіона WBC

У кінці 4-го раунду Андраде побував у нокдауні
Сьогодні 08:36 302 0
Бенавідес технічним нокаутом переміг Андраде в бою за титул тимчасового чемпіона WBC

Джерело - Чемпіон.

Володар тимчасового поясу WBC у другій середній вазі Давид Бенавідес (28-0, 24 КО) захистив свій титул у бою проти ексчемпіона Деметріуса Андраде (32-1, 19 КО).

У кінці 4-го раунду Андраде побував у нокдауні, а після 6-го кут Деметріуса відмовився продовжувати бій.

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