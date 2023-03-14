Українець продовжує лайку з британцем

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) звернувся до володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).

"Гей, жадібне пузо. Не бійся, я не залишу тебе на самоті", - сказав Усик на тлі біографії Ф'юрі під назвою "Під маскою".

Раніше Ф'юрі жорстко наїхав на українського боксера, заявивши, що перебуває в найкращій формі в житті і готовий битися з Усиком вже цього тижня.

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.