Джерело - SecondsOut.
Колишній чемпіон світу Амір Хан (34-6, 21 КО) мав ґрунтовне спілкування з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
Про це заявив сам Хан.
"Усик тренується в залі мого друга. Кожного ранку я отримував відеоповідомлення від Олександра: "Я тут, а ти де?" Він хороший хлопець, такий скромний.
Усик у чудовій формі. Він виглядає сильним, куди більшим. Олександр сказав мені, що після бою з Ентоні набрав 15 кг.
Подивимося, наскільки великою буде його сила. Він виглядає як повноцінний природжений боксер надважкої ваги. Він великий і має дуже потужний вигляд.
Я не хотів просити його спрогнозувати майбутній бій, але він дуже впевнений у собі. Усик хоче залишатися чемпіоном світу.
Він сказав мені одну річ: "Поки що ніхто не бачив мій максимум". Я можу в це повірити.
Думаю, що у кожному поєдинку він вигравав досить легко. Ми ніколи не бачили, як він заривається в окопи і починає битися", - сказав Хан.
Амір Хан відвідав тренувальний табір Олександра Усика.
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- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.