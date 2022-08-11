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Амір Хан: Усик сказав, що набрав 15 кг після першого бою з Джошуа

Вчора 21:40 200 0
Хан розповів про спілкування з українцем
Амір Хан: Усик сказав, що набрав 15 кг після першого бою з Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - SecondsOut.

Колишній чемпіон світу Амір Хан (34-6, 21 КО) мав ґрунтовне спілкування з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це заявив сам Хан.

"Усик тренується в залі мого друга. Кожного ранку я отримував відеоповідомлення від Олександра: "Я тут, а ти де?" Він хороший хлопець, такий скромний. 

Усик у чудовій формі. Він виглядає сильним, куди більшим. Олександр сказав мені, що після бою з Ентоні набрав 15 кг.

Подивимося, наскільки великою буде його сила. Він виглядає як повноцінний природжений боксер надважкої ваги. Він великий і має дуже потужний вигляд.

Я не хотів просити його спрогнозувати майбутній бій, але він дуже впевнений у собі. Усик хоче залишатися чемпіоном світу.

Він сказав мені одну річ: "Поки що ніхто не бачив мій максимум". Я можу в це повірити.

Думаю, що у кожному поєдинку він вигравав досить легко. Ми ніколи не бачили, як він заривається в окопи і починає битися", - сказав Хан.

Амір Хан відвідав тренувальний табір Олександра Усика.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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