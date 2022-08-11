Колишній чемпіон світу Амір Хан (34-6, 21 КО) мав ґрунтовне спілкування з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це заявив сам Хан.

"Усик тренується в залі мого друга. Кожного ранку я отримував відеоповідомлення від Олександра: "Я тут, а ти де?" Він хороший хлопець, такий скромний.

Усик у чудовій формі. Він виглядає сильним, куди більшим. Олександр сказав мені, що після бою з Ентоні набрав 15 кг.

Подивимося, наскільки великою буде його сила. Він виглядає як повноцінний природжений боксер надважкої ваги. Він великий і має дуже потужний вигляд.

Я не хотів просити його спрогнозувати майбутній бій, але він дуже впевнений у собі. Усик хоче залишатися чемпіоном світу.

Він сказав мені одну річ: "Поки що ніхто не бачив мій максимум". Я можу в це повірити.

Думаю, що у кожному поєдинку він вигравав досить легко. Ми ніколи не бачили, як він заривається в окопи і починає битися", - сказав Хан.