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Амір Хан відвідав тренувальний табір Усика

Сьогодні 18:24 338 0
Амір Хан відвідав тренувальний табір Усика
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Амір Хан (34-6, 21 КО) відвідав тренувальний табір чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це повідомляє boxingukraineboxing.

Британець відвідав тренування Усика, який готується до реваншу з Ентоні Джошуа.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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