Амір Хан відвідав тренувальний табір Усика

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Амір Хан (34-6, 21 КО) відвідав тренувальний табір чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це повідомляє boxingukraineboxing.

Британець відвідав тренування Усика, який готується до реваншу з Ентоні Джошуа.

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