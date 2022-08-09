Амір Хан відвідав тренувальний табір Усика

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу Амір Хан (34-6, 21 КО) відвідав тренувальний табір чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).
Про це повідомляє boxingukraineboxing.
Британець відвідав тренування Усика, який готується до реваншу з Ентоні Джошуа.
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- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.