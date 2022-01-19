Усик порахував свій гонорар за бій з Джошуа

Олександр Усик прокоментував гонорар за бій з Ентоні Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Усик не знає остаточної суми гонорару за поєдинок з британцем Ентоні Джошуа.

Про це важковаговик розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній в YouTube.

"Я нещодавно прочитав, що мій гонорар повинен становити близько 17-18 млн доларів. Але це не відповідає дійсності. Мені 20% із цього поєдинку дістанеться. Це мені, а потім уже промоутери та моя команда отримують з цього. Ідуть витрати: підготовки, проживання, харчування. Я оплачую своїх спаринг-партнерів. Хороший спаринг-партнер на тиждень приблизно $1,5 тис. коштуватиме. А він приїжджає на два, три, п'ять тижнів. Актуально: Промоутер назвав місце реваншу Усик - Джошуа Наш поєдинок подивилося близько мільйона глядачів. Наприклад, 25 фунтів коштує одна трансляція. Мільйон купили – це 25 млн фунтів. Половину забирає провайдер. Потім приходять до спортсменів 10 млн. Із них 20% — мої. Це 2 млн. Я заплатив податки, у Британії це 20% – 400 тис. "полетіло", - пояснив Усик.

Раніше повідомлялося, що гарантований гонорар Усика за перший бій з Джошуа склав 3 млн фунтів ($4,1 млн), а британець заробив 15 млн фунтів ($20,5 млн). Гонорари у поєдинку розподілялися у пропорції 80 на 20 на користь британця.

Раніше Усик у горах показав свою боксерську техніку.