Костюк упевнено перемогла Соррібес-Тормо в другому колі Australian Open
Сьогодні 04:27 648
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна
Сьогодні 13:35 5077
Головний тренер збірної України подав у відставку
Сьогодні 11:11 573
Зінченко зацікавив клуб Ла-Ліги
Сьогодні 10:30 2171
Костишин очолив казахський клуб
Сьогодні 10:11 366
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:49 10674 2
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 09:23 7013
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в третьому колі Australian Open
Сьогодні 08:19 540
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: розклад змагань
Сьогодні 07:05 4210
Світоліна зіграє проти експершої ракетки світу в третьому колі Australian Open 2022
Сьогодні 06:29 805
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Усик порахував свій гонорар за бій з Джошуа

Сьогодні 14:14 109 0
Олександр Усик прокоментував гонорар за бій з Ентоні Джошуа
Усик порахував свій гонорар за бій з Джошуа
Фото - gettyimages
#Бокс, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Усик не знає остаточної суми гонорару за поєдинок з британцем Ентоні Джошуа.

Про це важковаговик розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній в YouTube. 

"Я нещодавно прочитав, що мій гонорар повинен становити близько 17-18 млн доларів. Але це не відповідає дійсності. Мені 20% із цього поєдинку дістанеться. Це мені, а потім уже промоутери та моя команда отримують з цього. Ідуть витрати: підготовки, проживання, харчування. Я оплачую своїх спаринг-партнерів. Хороший спаринг-партнер на тиждень приблизно $1,5 тис. коштуватиме. А він приїжджає на два, три, п'ять тижнів.

Актуально: Промоутер назвав місце реваншу Усик - Джошуа

Наш поєдинок подивилося близько мільйона глядачів. Наприклад, 25 фунтів коштує одна трансляція. Мільйон купили – це 25 млн фунтів. Половину забирає провайдер. Потім приходять до спортсменів 10 млн. Із них 20% — мої. Це 2 млн. Я заплатив податки, у Британії це 20% – 400 тис. "полетіло", - пояснив Усик.  

Раніше повідомлялося, що гарантований гонорар Усика за перший бій з Джошуа склав 3 млн фунтів ($4,1 млн), а британець заробив 15 млн фунтів ($20,5 млн). Гонорари у поєдинку розподілялися у пропорції 80 на 20 на користь британця.  

Раніше Усик у горах показав свою боксерську техніку.

Коментарі ()