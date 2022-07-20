Усик - Джошуа II: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Джерело - Чемпіон.
|
🇺🇦 ОЛЕКСАНДР УСИК
|
🇬🇧 ЕНТОНІ ДЖОШУА
|19 - 0 - 0
|РЕКОРД
|24 - 2 - 0
|35
|ВІК
|32
|190 см
|ЗРІСТ
|198 см
|198
|РОЗМАХ РУК
|208
|Шульга
|СТІЙКА
|Ортодокс
|Бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі - IBF, WBA, WBO та IBO
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.
12 раундовий поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом. На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, які українець у вересні минулого року відібрав у свого суперника.
Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.
Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.
Факти про бій
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250.