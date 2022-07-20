Усик - Джошуа II: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Джерело - Чемпіон.

🇺🇦 ОЛЕКСАНДР УСИК 🇬🇧 ЕНТОНІ ДЖОШУА

19 - 0 - 0 РЕКОРД 24 - 2 - 0 35 ВІК 32 190 см ЗРІСТ 198 см 198 РОЗМАХ РУК 208 Шульга СТІЙКА Ортодокс Бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі - IBF, WBA, WBO та IBO

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.

12 раундовий поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом. На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, які українець у вересні минулого року відібрав у свого суперника.

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