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Усик - Джошуа II: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Сьогодні 15:51 444 0
Усик - Джошуа II: онлайн-трансляція чемпіонського бою
#Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик

🇺🇦 ОЛЕКСАНДР УСИК

Ентоні Джошуа

🇬🇧 ЕНТОНІ ДЖОШУА
19 - 0 - 0 РЕКОРД 24 - 2 - 0
35 ВІК 32
190 см ЗРІСТ 198 см
198 РОЗМАХ РУК 208
Шульга СТІЙКА Ортодокс
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі - IBF, WBA, WBO та IBO

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.

12 раундовий поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом. На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, які українець у вересні минулого року відібрав у свого суперника.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

Факти про бій

  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250.
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