Джерело - Чемпіон.

Український легковаговик Василь Ломаченко в ніч на 12 грудня зустрінеться з ганцем Річардом Коммі. Напередодні Ломаченко прибув до Нью-Йорка та встиг відвідати гру регулярного чемпіонату НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс - Колорадо Евеланш (3:7).

Ломаченко - Коммі: матч-центр

Гра відбулась на арені Madison Square Garden, на яку за кілька днів вийде Лома на бій з Коммі.

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Наш сайт проведе текстовий онлайн бою Ломаченко - Коммі.

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