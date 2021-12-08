Австралієць вирушив на батьківщину

Джерело - Чемпіон.

Новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос-молодший (20-0, 10 КО) залишив США.

Про це повідомляє сам 28-річний боксер.

"Я нарешті повертаюся додому в Сідней. Дякую, Америка, за любов і підтримку. Я прибув сюди, щоб привезти додому п'ять поясів, і зробив це. Я з нетерпінням чекаю повернення в США", - зазначив Камбосос.

After a great day in Austin, Texas doing something super cool 😉 which will drop tomorrow. I am finally heading back home to Sydney ✈️🇦🇺 thank you America for the love & support. I set out to bring 5 belts back home and that I did. I look forward to being back in the US soon 🇺🇸 — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) December 8, 2021

Боксер вирушив на батьківщину до Австралії. Таким чином, Камбосос-молодший не буде присутнім на поєдинку між українцем Василем Ломаченком та боксером із Гани Річардом Коммі, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.

При цьому раніше австралієць відвідав поєдинок Девін Хейні - Джозеф Діас, у якому переміг Хейні, а також бій Джервонта Девіс - Ісаак Крус, де тріумфатором був Девіс.