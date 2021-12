Новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос-молодший (20-0, 10 КО) залишив США.

Про це повідомляє сам 28-річний боксер.

After a great day in Austin, Texas doing something super cool 😉 which will drop tomorrow. I am finally heading back home to Sydney ✈️🇦🇺 thank you America for the love & support. I set out to bring 5 belts back home and that I did. I look forward to being back in the US soon 🇺🇸