Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вважав фаворитом Теофімо Лопеса у бою проти Джорджа Камбососа.

Про це заявив сам український боксер.

"Звичайно, я хочу битися за пояси. Зараз це моя ціль у боксі. Моя мотивація - стати абсолютним чемпіоном світу. Подивимося, чи поб’юся я з Камбососом. Безумовно, я хочу цей бій, але перш за все я маю відбоксувати 11 грудня. Я зосереджений на поєдинку з Річардом Коммі. Після цього бою я можу говорити про своє майбутнє.

Перед поєдинком я давав Камбососу певні шанси, але, звичайно, думав, що Лопес переможе в цьому бою. Але що є, то є. Це боксерське життя.

Чи вважаю я себе найкращим легковаговиком? Не хочу говорити про себе. Це питання до вболівальників та людей, які знаються на боксі. Але якщо говорити про мої навички, то я завжди намагаюся показати свій найкращий стиль, свої найкращі вміння", - сказав Ломаченко.