Джерело - Чемпіон.

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик перед боєм першого з Річардом Коммі зустрілися в Madison Square Garden з непереможним чемпіоном світу Теренсом Кроуфордом.

Ломаченко прибув на арену за дві години до бою та встиг дружньо поспілкуватися з американцем.

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Бій Ломаченко - Коммі розпочнеться після 6:00 за київським часом. Слідкуйте за поєдинком у нашому онлайні.

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