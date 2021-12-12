Джерело - Чемпіон.
Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик перед боєм першого з Річардом Коммі зустрілися в Madison Square Garden з непереможним чемпіоном світу Теренсом Кроуфордом.
Ломаченко прибув на арену за дві години до бою та встиг дружньо поспілкуватися з американцем.
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Бій Ломаченко - Коммі розпочнеться після 6:00 за київським часом. Слідкуйте за поєдинком у нашому онлайні.
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