Ломаченко - Коммі: андеркард бою, заробіток боксерів та план офіційних заходів

Джерело - Чемпіон.

У ніч із 11 на 12 грудня український боксер Василь Ломаченко проведе бій з ганцем Річардом Коммі.

В Україні трансляцію бою покаже MEGOGO. Початок трансляції вранці неділі о 04.00. Сам поєдинок розпочнеться близько 06:00.

В андеркарді бою Ломаченко - Коммі відбудеться бій ще одного українця. Олександр Тесленко (17-1, 13 КО) зустрінеться з Джаредом Андерсоном (10-0, 10 КО).

Також в андеркарді поб'ється проспект-середньоваговик Ксендер Заяс (11-0, 8 КО), онук Мохаммеда Алі, Ніко Алі Волш (2-0, 2 КО) та ще кілька проспектів.

Андеркард бою:

Як повідомляє Totalsportek Boxing, Ломаченко гарантовано отримає 750 тисяч доларів за цей бій, але сума його гонорару може зрости до 2 мільйонів доларів у разі виконання плану продажу прав на трансляцію поєдинку. Щодо Коммі, то він заробить як мінімум 250 тисяч доларів, максимум - 800 тисяч.

Фінальна пресконференція перед боєм відбудеться 9 грудня у Chase Square у Медісон-Сквер Гарден. Окрім Ломаченка та Коммі у ній візьмуть участь і Олександр Тесленко з Джаредом Андересоном. Очікуються, що на спілкування з пресою, сам захід буде закритим для вболівальників, також прийдуть інші боксери, які візьмуть участь в інвенті. Орієнтовний час початку - 20:00 за київським часом.

Офіційна церемонія зважування боксерів, а також дуель поглядів, пройдуть в одному із конференц-залів Stewart Hotel. Захід відбудеться у п'ятницю, 10 грудня, і також буде закритим для вболівальників. Орієнтовний час початку церемонії - 20:00 за київським часом.