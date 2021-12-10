Ломаченко vs Коммі: Відео фрагментів останніх поєдинків суперника українця

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) в ніч на 12 грудня в Нью-Йорку проведе бій з Річардом Коммі (30-3, 27 КО).

Ганський боксер народився 10 березня 1987 року у місті Аккра. Має зріст 175 см, розмах рук 177 см. Статистика боїв Коммі - 30 перемог (з них 27 дострокових), три поразки.

Актуально: Ломаченко - Коммі: матч-центр

Останні 10 боїв Коммі (7 перемог та три поразки):

Бій Коммі - Лопес:

Бій Коммі - Істер:

Бій Коммі - Чанієв:

Бій Коммі - Бельтран:

Бій Коммі - Мартінес:

Нагадаємо, Ломаченко та Коммі провели першу дуель поглядів.

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