Ломаченко: Бій з Коммі - наступний крок у моїй боксерській кар'єрі

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) повністю готовий до поєдинку із ексчемпіоном у легкій вазі Річардом Коммі (30-3-0, 27 KO).

Про це заявив український боксер.

"Медісон-сквер-гарден - це особливе місце для мене, тому що протягом моєї кар'єри в мене було багато пам'ятних поєдинків. Це честь для мене, бо це Мекка боксу. Я поважаю це. Не можу дочекатися вечора бою.

Дякую, Коммі. Ти сильний боєць. Я гадаю, що ми подаруємо фанатам дуже цікавий бій.

Коммі має силу, міць, досвід. Має велике серце.

Я не маю проблем зі здоров'ям. Я готовий до 100 відсотків. Я дуже радий, бо це наступний крок у моїй боксерській кар'єрі", - сказав Ломаченко.