Ломаченко: Очікую найкращої версії Коммі

Український боксер Василь Ломаченко (15-2-0, 7 KO) ретельно підготувався до бою проти ганця Річарда Коммі (30-3-0, 26 KO).

Про це розповів сам український боксер

"Це завжди особливо, коли я б’юся на Madison Square Garden, де відбулося так багато чудових моментів у моїй кар’єрі.

Річард Коммі – колишній чемпіон світу, суперник, якого я не буду недооцінювати. Я чекаю найкращої версії Коммі, і буду готовий до всього, що він покаже 11 грудня", - відзначив Ломаченко.