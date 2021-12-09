Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко (15-2-0, 7 KO) проведе бій проти ганця Річарда Коммі (30-3-0, 26 KO).

Ломаченко - Коммі: матч-центр

Бій заплановано на ніч із 11 на 12 грудня 2021 року в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden. Орієнтовний початок о 6:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в Україні буде доступна в медіасервісі Мегого. Також онлайн бій Ломаченко - Коммі дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку бою.

Також наш сайт проведе текстовий онлайн бою.