Ломаченко: Я хотів би отримати бій з Камбососом

Український боксер Василь Ломаченко готовий боксувати з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом.

Про це розповів сам боксер.

"Я не збираюся говорити, що я – найкращий боксер у легкій вазі. Це питання до фанів. Я завжди демонструю свою майстерність і сподіваюся, уболівальникам сподобається моя робота.

Щодо мого майбутнього, то ми зможемо поговорити про нього після поєдинку з Коммі. Звичайно, Камбосос – бій, який я хотів би отримати. Він новий чемпіон і чудово проявив себе в поєдинку з Лопесом. Але зараз Коммі заслуговує на мою повну увагу. Це завдання, на якому я зараз повністю зосереджений. Коммі - один із найнебезпечніших бійців нашого дивізіону і зараз він стоїть на моєму шляху", - сказав Ломаченко.