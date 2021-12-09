Ломаченко: У мене є мета стати абсолютним чемпіоном світу

Колишній чемпіон світу розповів про свої цілі в боксі

Український боксер Василь Ломаченко має намір стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це він розповів ютуб-каналу VENUM.

"Все залежить від двох людей – мене та мого батька. Мій батько навчив мене всьому, що я вмію у боксі. Важливу роль відіграє моя команда, яка готує мене до бою", - заявив боксер.

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"У мене є мета стати абсолютним чемпіоном світу. Я вірю лише в бога. Якщо бог дасть мені другий шанс, то я ним скористаюся", – сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко в США відвідав хокейний матч.