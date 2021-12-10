Бій відбудеться ніч з 11 на 12 грудня

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон IBF, WBO, IBF, WBA у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) відвідає поєдинок між ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (15-2, 11 КО) та колишнім чемпіоном у легкій вазі Річардом Коммі (30-3-0, 27 KO).

Усик прилетів до Нью-Йорка, де в ніч з 11 на 12 грудня відбудеться бій.

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