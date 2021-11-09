Батько Лопеса назвав умови реваншу з Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопеса готовий битися з українцем Василем Ломаченком, але лише у першій напівсередній вазі.

Про це розповів батько та тренер американського боксера Теофімо Лопес-старший в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves.

"У Василя немає нічого того, що ми хочемо. Питання: Ломаченко дав би нам реванш, якби побив нас? Звичайно ж, ні. То навіщо давати йому реванш, якщо у нього немає нічого, що нам потрібно? Якщо він захоче битися з нами у першій напівсередній вазі, і у нас там не буде цікавого суперника, то ми б погодилися на це. Мій син не сушитиметься, щоб знову побитися з Ломаченком у легкій вазі.

Ми виграли заслужено. Він не захистив себе. Йому слід було передбачити опцію реваншу. Але її не було, Ломаченко не вніс її в контракт. Він був упевнений, що поб'є нас. Ломаченко навіть сказав: "Коли я поб'ю його сина, я піду і посміюся над ним у кутку", маючи на увазі мене. Але все склалося зовсім інакше.

Я все одно пішов у їхній кут з повагою до нього та його батька. Я поважаю всіх, тому що ми такі. Ми вороги доти, доки не закінчиться бій", - сказав Теофімо Лопес-старший.