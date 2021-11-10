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Лопес: Не бачу нікого, хто ризикне битися з Ломаченком

Сьогодні 11:12 295 0
Теофімо Лопес прокоментував потенційних суперників Василя Ломаченка
Лопес: Не бачу нікого, хто ризикне битися з Ломаченком
Фото - gettyimages
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - isport.ua.

Більшість боксерів не наважуються вийти у ринг проти Василя Ломаченка.

Про це розповів абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес у коментарі SecondsOut.

"Я і далі продовжу говорити, що Ломаченко переможе всіх, якщо вони з ним поб'ються, бо я той, хто побив його. Я переміг беззастережно, одноголосним рішенням суддів. Поки хтось не вийде і не поб'є Ломаченка, я продовжу говорити про це.

Я не бачу нікого, хто зробить крок уперед і ризикне битися з Ломаченком. Нині на це погодився лише Річард Коммі. А раніше ніхто не хотів зустрічатися із самим Коммі. Можу сказати, що з усіх суперників, з якими я зустрічався, принаймні Ломаченко готовий постояти за себе", - сказав Лопес.

Раніше, Top Rank анонсував наступний бій Ломаченка.

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