Лопес: Не бачу нікого, хто ризикне битися з Ломаченком

Більшість боксерів не наважуються вийти у ринг проти Василя Ломаченка.

Про це розповів абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес у коментарі SecondsOut.

"Я і далі продовжу говорити, що Ломаченко переможе всіх, якщо вони з ним поб'ються, бо я той, хто побив його. Я переміг беззастережно, одноголосним рішенням суддів. Поки хтось не вийде і не поб'є Ломаченка, я продовжу говорити про це.

Я не бачу нікого, хто зробить крок уперед і ризикне битися з Ломаченком. Нині на це погодився лише Річард Коммі. А раніше ніхто не хотів зустрічатися із самим Коммі. Можу сказати, що з усіх суперників, з якими я зустрічався, принаймні Ломаченко готовий постояти за себе", - сказав Лопес.