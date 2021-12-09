Ломаченко визначився з пріоритетами після бою з Коммі

Український боксер Василь Ломаченко після поєдинку з Річардом Коммі хоче зустрітися з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Камбососом, або Хейні, який є володарем "регулярного" пояса WBC.

Про це заявив промоутер українця Боб Арум.

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"Я не хотів би зводити Василя Ломаченка та Шакура Стівенсона, а залишити одного в легкій вазі, а другого в другій напівлегкій. Але якщо варіантів не буде, то чому б і ні? А так наш пріоритет Камбосос — він побив Лопеса, який переміг Лому. А ще пріоритет Хейні, адже він має титул WBC", - сказав Арум.