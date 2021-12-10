Українець проведе поєдинок проти Річарда Коммі

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) продовжить виступати у легкій вазі.

Про це він розповів порталу FightHype.com.

"У мене є мета, мрія стати абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні. Тому я залишусь у легкій вазі та продовжу свою кар'єру тут", - заявив боксер.

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"Я не знаю про своє майбутнє, оскільки зосереджений на суботньому поєдинку. Після цього бою ми зможемо обговорити моє майбутнє", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко та Коммі показали однакову вагу напередодні поєдинку.