Ганський боксер Річарда Коммі (30-3-0, 26 KO) ретельно готується до бою проти Василя Ломаченка (15-2-0, 7 KO).

Про це розповів сам боксер з Гани.

"Я хочу подякувати своїй команді за те, що вони надали мені цю можливість. З моменту бою з Лопесом я думав лише про те, щоб стати дворазовим чемпіоном світу. Цей бій проти Ломаченка наблизить мене на крок до мети. Я також хочу подякувати Бобу Аруму і Top Rank за можливість знову вийти на сцену в Madison Square Garden, одному з найбільш знакових майданчиків боксу.

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Я знаю, що більшість людей вважають мене аутсайдером, але я прагну довести, що всі вони не праві, і зробити так, щоб Гана знову пишалася", - відзначив Коммі.