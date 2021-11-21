Український боксер Василь Ломаченко бився проти Теофімо Лопеса з ушкодженим плечем.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Я вважаю Ломаченка особливим боксером. Думаю, що він бився проти Теофімо Лопеса з ушкодженим плечем. Знову ж таки, це бокс. Коммі – пекельний панчер, справді хороший боєць. Тому люди заплатять гроші, щоб переглянути цей поєдинок у Madison Square Garden.

Чи повернеться після цього Ломаченко до другої напівлегкої ваги? Це вирішуватиме він разом із батьком. Як я можу нахабніти і говорити, в якій вазі йому слід чи не слід битися, коли вони з батьком - дві проникливі людини з боксерського світу? Давайте подивимося на бій Коммі, а потім ми з Ломою та його батьком сядемо та визначимо, що йому слід робити далі", - зазначив Арум.