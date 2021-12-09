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Ломаченко - Коммі: матч-центр

Сьогодні 00:51 16837 0
Бій відбудеться у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden
Ломаченко - Коммі: матч-центр
#Ломаченко, #Коммі

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко (15-2-0, 7 KO) проведе бій проти ганця Річарда Коммі (30-3-0, 26 KO).

Бій заплановано на ніч із 11 на 12 грудня 2021 року в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про бій у цій новині в режимі реального часу.

Василь Ломаченко під час тренування:

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Василь Ломаченко: "Річард Коммі має велику силу, розмах рук, досвід. Для мене це цікавий виклик, і я знаю, що фанам сподобається майбутній бій".

В очікуванні бою:

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Василь Ломаченко: "Я не збираюся говорити, що я - найкращий боксер у легкій вазі. Це питання до фанів. Я завжди демонструю свою майстерність і сподіваюся, уболівальникам сподобається моя робота".

Новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос-молодший (20-0, 10 КО) залишив США і не відвідає бій Ломаченко - Коммі.

Василь Ломаченко: "Я почуваюся дуже сфокусованим і не можу дочекатися бою. Я вийду на ринг і зроблю те, що мені виходить найкраще. Я все ще хочу стати абсолютним чемпіоном світу".

Ломаченко прибув до Нью-Йорка на бій з Коммі:

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Промоутер Боб Арум: "У разі перемоги Василя Ломаченка над Річардом Коммі українцю варто зустрітися з чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Шакуром Стівенсоном. Ломаченко - Шакур - це бій, який я дійсно хочу організувати. Це буде відмінний поєдинок, незалежно від того, в якій вазі він пройде - легкій, другій напівлегкій чи проміжній".

Річард Коммі: "Що ще я можу сказати, про що й досі не говорили? У Ломаченка неймовірна аматорська кар'єра, і він приніс свої навички у профі, де став чемпіоном світу у трьох вагах. Він досяг всього і є предметом гордості для боксу. Мій тренер Андре Розьє та Гері Старк старанно працювали зі мною. Вони вірять у мене, і 11 грудня я візьму цю віру із собою у ринг. Я маю показати свій найкращий виступ".

Василь Ломаченко проводить інтенсивне тренування:

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Річард Коммі: "Якщо ти хочеш бути найкращим, то маєш зустрічатися з найкращими, і Ломаченко - однозначно один із найкращих. Буде честю розділити з ним ринг, але як тільки прозвучить стартовий гонг, він стоятиме на шляху до моєї мрії знову стати чемпіоном світу. Це неначе бій за звання чемпіона світу, але без титулів. Ми обидва займаємо високі місця в рейтингах більшості органів, що санкціонують, і наш бій очолить вечір боксу в Медісон-сквер-гарден".

Пробіжки на берегу океану:

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

На батьківщині Річарда Коммі закликали мешканців країни помолитися за перемогу свого співвітчизника. З таким зверненням виступила Боксерська асоціація Гани. У ньому йдеться, що на батьківщині ганця на прізвисько Термінатор з оптимізмом дивляться на майбутній бій.

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Допис, поширений Richard Commey 🇬🇭 ®© (@richardcommey)

Джордж Камбосос: "Мені сподобався бій з Василем Ломаченком. Я закликав до цього поєдинку багато років. Він збирається добре виступити у поєдинку проти Річарда Коммі. Впевнений, що так і буде".

Офіційний промо ролик до бою:

Василь Ломаченко пропонує згадати його бій з Накатані Масайосі:

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Допис, поширений Top Rank Boxing (@toprank)

Оприлюднено андеркард вечора боксу, головною подією якого стане поєдинок Василь Ломаченко - Річард Коммі.

Суперважковаговик Джаред Андерсон (10-0, 10 КО) проведе бій проти українця Олександра Тесленка (17-1, 13 КО).

Срібний призер Олімпіади-2020 Кейшон Девіс  (3-0, 2 КО) зустрінеться з мексиканським ветераном легкої ваги Хосе Сарагосою (8-3-1, 2 КО) у шестираундовому поєдинку.

Ніко Алі Волш (2-0, 2 КО), онук Мохаммеда Алі, битиметься з середньоваговиком Реєсом Санчесом (6-0, 2 КО) у чотирираундовому бою.

Середньоваговик Ксандер Заяс (11-0, 8 КО) зустрінеться з італійцем Алессіо Мастронунціо (9-1, 3 КО) у шестираундовому поєдинку.

Боксер напівсередньої ваги Пабло Вальдес (5-0, 4 нокаути) має битися з Хуліо Сезаром Санчесом (11-3, 6 КО).

Келвін Девіс (2-0, 1 КО) зустрінеться з Браяном Еммануелем Раміресом (1-1-1, 1 КО).

Середньоваговик Джон Бауза (15-0, 6 КО) проведе бій з Майклом Вільямсом-молодшим (19-0, 12 КО).

Боксер у напівлегкій вазі Джеймс Вілкінс (9-2, 6 КО) проведе бій із Хуаном Тапіа (10-3, 3 КО). 

Джо Ворд (5-1, 2 КО) зустрінеться з Бріттоном Норвудом (10-3-1, 7 КО).

Василь Ломаченко з нетерпінням очікую на бій з Коммі:

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Василь Ломаченко: "Чи вважаю я себе найкращим легковаговиком? Не хочу говорити про себе. Це питання до вболівальників та людей, які знаються на боксі. Але якщо говорити про мої навички, то я завжди намагаюся показати свій найкращий стиль, свої найкращі вміння".

Василь Ломаченко: "Звичайно, я хочу битися за пояси. Зараз це моя ціль у боксі. Моя мотивація - стати абсолютним чемпіоном світу. Подивимося, чи поб’юся я з Камбососом. Безумовно, я хочу цей бій, але перш за все я маю відбоксувати 11 грудня. Я зосереджений на поєдинку з Річардом Коммі. Після цього бою я можу говорити про своє майбутнє".

Ще 10 днів до бою:

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Головний редактор журналу The Ring Даг Фішер: "Реванш Камбосос - Лопес? Дуже сумніваюся. Думаю, наступним суперником буде Василь Ломаченко. Побачимо. Лома переможе конкурентним суддівським рішенням".

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов побажав удачі українському боксеру: "Удачі тобі, легендо. Вболіваємо і переживаємо".

Напередодні бою було представлено офіційний проморолик, який на своїй сторінці в Instagram опублікував український боксер.

Василь Ломаченко також працює з м'ячем:

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Теофімо Лопес: "Якщо реванш з Ломаченком відбудеться, то лише у вазі 140 фунтів. Тільки так. Мені вже складно триматися у вазі 135, я готовий піти вище. Хочуть реванш - нехай переходять у 140 фунтів. Вважається, що йому краще взагалі у 130? Так, я згоден. Але ж він перемагає і в 135 фунтах. Усі, хто хоче битися зі мною, мають піднятися у 140 фунтів".

Відео тренування Василя Ломаченка 23 листопада було опубліковано в Instagram:

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Річард Коммі: "Я знаю, що більшість людей вважають мене аутсайдером, але я прагну довести, що всі вони не праві, і зробити так, щоб Гана знову пишалася".

Василь Ломаченко: "Це завжди особливо, коли я б’юся на Madison Square Garden, де відбулося так багато чудових моментів у моїй кар’єрі. Річард Коммі - колишній чемпіон світу, суперник, якого я не буду недооцінювати. Я чекаю найкращої версії Коммі, і буду готовий до всього, що він покаже 11 грудня".

Чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес: "Я і далі продовжу говорити, що Ломаченко переможе всіх, якщо вони з ним поб'ються, бо я той, хто побив його. Я переміг беззастережно, одноголосним рішенням суддів. Поки хтось не вийде і не поб'є Ломаченка, я продовжу говорити про це. Я не бачу нікого, хто зробить крок уперед і ризикне битися з Ломаченком. Нині на це погодився лише Річард Коммі. А раніше ніхто не хотів зустрічатися із самим Коммі. Можу сказати, що з усіх суперників, з якими я зустрічався, принаймні Ломаченко готовий постояти за себе".

Річард Коммі: "Я хочу подякувати своїй команді за те, що вони надали мені цю можливість. З моменту бою з Лопесом я думав лише про те, щоб стати дворазовим чемпіоном світу. Цей бій проти Ломаченка наблизить мене на крок до мети. Я також хочу подякувати Бобу Аруму і Top Rank за можливість знову вийти на сцену в Madison Square Garden, одному з найбільш знакових майданчиків боксу".

Батько Лопеса назвав умови реваншу з Ломаченком.

Промоутер Боб Арум: "Я вважаю Ломаченка особливим боксером. Думаю, що він бився проти Теофімо Лопеса з ушкодженим плечем. Знову ж таки, це бокс. Коммі - пекельний панчер, справді хороший боєць. Тому люди заплатять гроші, щоб переглянути цей поєдинок у Madison Square Garden. Чи повернеться після цього Ломаченко до другої напівлегкої ваги? Це вирішуватиме він разом із батьком. Як я можу нахабніти і говорити, в якій вазі йому слід чи не слід битися, коли вони з батьком - дві проникливі людини з боксерського світу? Давайте подивимося на бій Коммі, а потім ми з Ломою та його батьком сядемо та визначимо, що йому слід робити далі".

В Україні бій транслюватиме медіасервіс Megogo.

Українець прибув в Лос-Анджелес, де пройде основна фаза підготовки до бою. Ломаченко виклав в Instagram серію фото, де показав, як він готується до свого поєдинку. Боксер робить пробіжки на піску, а також працює в залі.

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

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