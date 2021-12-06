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Ломаченко - Коммі: матч-центр

Сьогодні 00:13 14726 0
Бій відбудеться у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden
Ломаченко - Коммі: матч-центр
#Ломаченко, #Коммі

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко (15-2-0, 7 KO) проведе бій проти ганця Річарда Коммі (30-3-0, 26 KO).

Бій заплановано на ніч із 11 на 12 грудня 2021 року в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про бій у цій новині в режимі реального часу.

Джордж Камбосос: "Мені сподобався бій з Василем Ломаченком. Я закликав до цього поєдинку багато років. Він збирається добре виступити у поєдинку проти Річарда Коммі. Впевнений, що так і буде".

Офіційний промо ролик до бою:

Василь Ломаченко пропонує згадати його бій з Накатані Масайосі:

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Допис, поширений Top Rank Boxing (@toprank)

Оприлюднено андеркард вечора боксу, головною подією якого стане поєдинок Василь Ломаченко - Річард Коммі.

Суперважковаговик Джаред Андерсон (10-0, 10 КО) проведе бій проти українця Олександра Тесленка (17-1, 13 КО).

Срібний призер Олімпіади-2020 Кейшон Девіс  (3-0, 2 КО) зустрінеться з мексиканським ветераном легкої ваги Хосе Сарагосою (8-3-1, 2 КО) у шестираундовому поєдинку.

Ніко Алі Волш (2-0, 2 КО), онук Мохаммеда Алі, битиметься з середньоваговиком Реєсом Санчесом (6-0, 2 КО) у чотирираундовому бою.

Середньоваговик Ксандер Заяс (11-0, 8 КО) зустрінеться з італійцем Алессіо Мастронунціо (9-1, 3 КО) у шестираундовому поєдинку.

Боксер напівсередньої ваги Пабло Вальдес (5-0, 4 нокаути) має битися з Хуліо Сезаром Санчесом (11-3, 6 КО).

Келвін Девіс (2-0, 1 КО) зустрінеться з Браяном Еммануелем Раміресом (1-1-1, 1 КО).

Середньоваговик Джон Бауза (15-0, 6 КО) проведе бій з Майклом Вільямсом-молодшим (19-0, 12 КО).

Боксер у напівлегкій вазі Джеймс Вілкінс (9-2, 6 КО) проведе бій із Хуаном Тапіа (10-3, 3 КО). 

Джо Ворд (5-1, 2 КО) зустрінеться з Бріттоном Норвудом (10-3-1, 7 КО).

Василь Ломаченко з нетерпінням очікую на бій з Коммі:

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Василь Ломаченко: "Чи вважаю я себе найкращим легковаговиком? Не хочу говорити про себе. Це питання до вболівальників та людей, які знаються на боксі. Але якщо говорити про мої навички, то я завжди намагаюся показати свій найкращий стиль, свої найкращі вміння".

Василь Ломаченко: "Звичайно, я хочу битися за пояси. Зараз це моя ціль у боксі. Моя мотивація - стати абсолютним чемпіоном світу. Подивимося, чи поб’юся я з Камбососом. Безумовно, я хочу цей бій, але перш за все я маю відбоксувати 11 грудня. Я зосереджений на поєдинку з Річардом Коммі. Після цього бою я можу говорити про своє майбутнє".

Ще 10 днів до бою:

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Головний редактор журналу The Ring Даг Фішер: "Реванш Камбосос - Лопес? Дуже сумніваюся. Думаю, наступним суперником буде Василь Ломаченко. Побачимо. Лома переможе конкурентним суддівським рішенням".

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов побажав удачі українському боксеру: "Удачі тобі, легендо. Вболіваємо і переживаємо".

Напередодні бою було представлено офіційний проморолик, який на своїй сторінці в Instagram опублікував український боксер.

Василь Ломаченко також працює з м'ячем:

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Теофімо Лопес: "Якщо реванш з Ломаченком відбудеться, то лише у вазі 140 фунтів. Тільки так. Мені вже складно триматися у вазі 135, я готовий піти вище. Хочуть реванш - нехай переходять у 140 фунтів. Вважається, що йому краще взагалі у 130? Так, я згоден. Але ж він перемагає і в 135 фунтах. Усі, хто хоче битися зі мною, мають піднятися у 140 фунтів".

Відео тренування Василя Ломаченка 23 листопада було опубліковано в Instagram:

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Річард Коммі: "Я знаю, що більшість людей вважають мене аутсайдером, але я прагну довести, що всі вони не праві, і зробити так, щоб Гана знову пишалася".

Василь Ломаченко: "Це завжди особливо, коли я б’юся на Madison Square Garden, де відбулося так багато чудових моментів у моїй кар’єрі. Річард Коммі - колишній чемпіон світу, суперник, якого я не буду недооцінювати. Я чекаю найкращої версії Коммі, і буду готовий до всього, що він покаже 11 грудня".

Чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес: "Я і далі продовжу говорити, що Ломаченко переможе всіх, якщо вони з ним поб'ються, бо я той, хто побив його. Я переміг беззастережно, одноголосним рішенням суддів. Поки хтось не вийде і не поб'є Ломаченка, я продовжу говорити про це. Я не бачу нікого, хто зробить крок уперед і ризикне битися з Ломаченком. Нині на це погодився лише Річард Коммі. А раніше ніхто не хотів зустрічатися із самим Коммі. Можу сказати, що з усіх суперників, з якими я зустрічався, принаймні Ломаченко готовий постояти за себе".

Річард Коммі: "Я хочу подякувати своїй команді за те, що вони надали мені цю можливість. З моменту бою з Лопесом я думав лише про те, щоб стати дворазовим чемпіоном світу. Цей бій проти Ломаченка наблизить мене на крок до мети. Я також хочу подякувати Бобу Аруму і Top Rank за можливість знову вийти на сцену в Madison Square Garden, одному з найбільш знакових майданчиків боксу".

Батько Лопеса назвав умови реваншу з Ломаченком.

Промоутер Боб Арум: "Я вважаю Ломаченка особливим боксером. Думаю, що він бився проти Теофімо Лопеса з ушкодженим плечем. Знову ж таки, це бокс. Коммі - пекельний панчер, справді хороший боєць. Тому люди заплатять гроші, щоб переглянути цей поєдинок у Madison Square Garden. Чи повернеться після цього Ломаченко до другої напівлегкої ваги? Це вирішуватиме він разом із батьком. Як я можу нахабніти і говорити, в якій вазі йому слід чи не слід битися, коли вони з батьком - дві проникливі людини з боксерського світу? Давайте подивимося на бій Коммі, а потім ми з Ломою та його батьком сядемо та визначимо, що йому слід робити далі".

В Україні бій транслюватиме медіасервіс Megogo.

Українець прибув в Лос-Анджелес, де пройде основна фаза підготовки до бою. Ломаченко виклав в Instagram серію фото, де показав, як він готується до свого поєдинку. Боксер робить пробіжки на піску, а також працює в залі.

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

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